Infos transport en commun : Jusqu'au 20/12 02:00,L'arrêt Jarrie Gare de la ligne 70 direction La Melle, Montchaboud Le Village est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Jusqu'au 19/12/2025 - M réso

L'arrêt Jarrie Gare de la ligne 70 direction La Melle, Montchaboud Le Village est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. Le poteau provisoire est positionné quelques mètres plus loin.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 70 CHAMP-SUR-DRAC La Melle / MONTCHABOUD Le Village M réso

    vers CHAMP SUR DRAC - La Melle / VIZILLE - Vizille Lycée
    • Jarrie Gare JARRIE
    vers MONTCHABOUD - Montchaboud Le Village / VIZILLE - Chantefeuille / VIZILLE - Place du Château
    • Jarrie Gare JARRIE
