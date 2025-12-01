Infos transport en commun : Jusqu'au 20/12 02:00,L'arrêt Jarrie Gare de la ligne 70 direction La Melle, Montchaboud Le Village est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
L'arrêt Jarrie Gare de la ligne 70 direction La Melle, Montchaboud Le Village est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. Le poteau provisoire est positionné quelques mètres plus loin.
Ligne(s) concernée(s)
70 CHAMP-SUR-DRAC La Melle / MONTCHABOUD Le Village M résovers CHAMP SUR DRAC - La Melle / VIZILLE - Vizille Lycée