Infos transport en commun : Jusqu'au 17/12 02:00,L'arrêt Vaulnaveys-Le-Haut Le Village de la ligne 23 direction Université - Bibliothèques, Le Péage est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
L'arrêt Vaulnaveys-Le-Haut Le Village de la ligne 23 direction Université - Bibliothèques, Le Péage est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire direction Vizille est situé à 50 m, après la pharmacie, derrière les barrières rouges.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques