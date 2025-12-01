itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 02/12/2025

Infos transport en commun : Jusqu'au 17/12 02:00,L'arrêt Vaulnaveys-Le-Haut Le Village de la ligne 23 direction Université - Bibliothèques, Le Péage est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Jusqu'au 16/12/2025 - M réso

L'arrêt Vaulnaveys-Le-Haut Le Village de la ligne 23 direction Université - Bibliothèques, Le Péage est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire direction Vizille est situé à 50 m, après la pharmacie, derrière les barrières rouges.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    • Vaulnaveys-Le-Haut Le Village VAULNAVEYS LE HAUT
    vers VIZILLE - Le Péage
    • Vaulnaveys-Le-Haut Le Village VAULNAVEYS LE HAUT
Voir toutes les infos trafic