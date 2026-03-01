Infos transport en commun : Jusqu'au 16/03 23:59, Renfort d'offre sur la ligne N93
Perturbation
En raison du retour de l’équipe de France et du drapeau paralympique à Chamrousse, des services supplémentaires sont mis en place pour la ligne le lundi 16 mars. Réservation disponible sur bus-et-clic.com/mreso.
Ligne(s) concernée(s)
-
N93 Grenoble Gare Routière - Gières Gare Chamandier / Chamrousse M résovers CHAMROUSSE - VILLAGE DU BACHAT / CHAMROUSSE - Domaine Nordique / CHAMROUSSE - 1750 - Roche Beranger
vers GRENOBLE - Gare routiere / GIERES - Gières Gare - Chamandier