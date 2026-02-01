itinisère

Infos transport en commun : Jusqu'au 14/02 02:00,L'arrêt Eygala de la ligne 17 direction Verdun - Préfecture, Lycée du Grésivaudan est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Jusqu'au 13/02/2026 - M réso

L'arrêt Eygala de la ligne 17 direction Verdun - Préfecture, Lycée du Grésivaudan est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L’arrêt provisoire Eygala est situé à 100m au niveau du croisement de l’avenue de l’Eygala et Chemin de la Reviré

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 17 Grenoble Verdun - Préfecture / Meylan Lycée du Grésivaudan M réso

    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury
