Perturbation
L'arrêt Eygala de la ligne 17 direction Verdun - Préfecture, Lycée du Grésivaudan est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L’arrêt provisoire Eygala est situé à 100m au niveau du croisement de l’avenue de l’Eygala et Chemin de la Reviré
Ligne(s) concernée(s)
17 Grenoble Verdun - Préfecture / Meylan Lycée du Grésivaudan M résovers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury