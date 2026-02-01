Perturbation

Jusqu'au 13/02/2026 - M réso

L'arrêt Eygala de la ligne 17 direction Verdun - Préfecture, Lycée du Grésivaudan est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L’arrêt provisoire Eygala est situé à 100m au niveau du croisement de l’avenue de l’Eygala et Chemin de la Reviré