Perturbation

Jusqu'au 11/10/2024 - M'Réso

Ligne Sacado n°251. En raison de travaux sur la Route de Chartreuse à La Tronche, la ligne SACADO 251 est déviée entre les arrêts Jules Flandrin et Cabessière, uniquement sur le départ de 12h10 depuis le Collège Jules Flandrin. Déviation par le Chemin Pajon et Chemin Pelletière. Pour le départ du collège à 16h40, uniquement jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2024, la ligne est déviée, entre les arrêts Ecole Le Coteau et Cabessière. Merci de votre compréhension.