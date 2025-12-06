itinisère

Infos transport en commun : Jusqu'au 07/12 02:00,L'arrêt Le Marais de la ligne 18 direction Cimetière Intercommunal est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Jusqu'au 06/12/2025 - M réso

L'arrêt Le Marais de la ligne 18 direction Cimetière Intercommunal est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire est situé en amont du carrefour.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M réso

    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers POISAT - Cimetière Intercommunal
    • Saint-Martin-d'Hères, Le Marais ST MARTIN D HERES
