Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - M réso

À compter du 23 février, un nouvel arrêt Champaviotte-Vence, situé rue de l’Isère, sera desservi par la ligne 54. Dans l’attente de la fin des travaux, il sera équipé d’un poteau provisoire et ne sera pas accessible aux personnes à mobilité réduite.