Infos transport en commun : Jusqu'au 05/07 02:00, Ligne 54 nouveautés sur les lignes Rue de l'Isère

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - M réso

À compter du 23 février, un nouvel arrêt Champaviotte-Vence, situé rue de l’Isère, sera desservi par la ligne 54. Dans l’attente de la fin des travaux, il sera équipé d’un poteau provisoire et ne sera pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 54 Saint-Égrève Pont de Vence / Grenoble Oxford M réso

    vers SAINT EGREVE - Pont de Vence / SASSENAGE - Les Engenières
    vers GRENOBLE - Oxford
