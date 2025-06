Perturbation

Jusqu'au 04/07/2025 - M’Réso

LIGNE 79 - Du 09/06 au 20/06 et du 30/06 au 04/07 En raison de la fermeture du pont Les Panissières, un VL 9 places sera mis en place pour les départs entre 8h00 et 17h00. L’arrêt « Collège Flavius Vaussenat » ne sera pas desservi pour les départs de 15h55 et 16h30. Les départs de l’arrêt « Les Amoureux » à 08h07, 15h57 et 16h32 et le départ de « Fond de France » à 16h40 se feront avec un véhicule léger 9 places.