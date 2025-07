Perturbation

Jusqu'au 01/09/2025 - M’Réso

À partir du 5 juillet, la ligne 86 change d’horaire et d’itinéraire : du lundi au samedi, elle emprunte systématiquement l’autoroute entre Grenoble et Goncelin Gare et ne dessert plus les arrêts entre Goncelin Collège et Champalud. Le dimanche, l’itinéraire reste inchangé. Les horaires sont adaptés en conséquence. À la rentrée scolaire, l’arrêt Verdun – Préfecture remplacera Chavant, cette modification ayant été repoussée en raison de travaux place Verdun cet été.