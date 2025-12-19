itinisère

Infos transport en commun : Jusqu'au 01/03 02:00, ligne C3 déviée direction V. Hugo entre E. Esmonin et Vigny (fermeture voies)

Perturbation

Jusqu'au 28/02/2026 - M réso

La ligne C3 est déviée en direction de Victor Hugo entre les arrêts Edmond Esmonin et Vigny en raison d'une fermeture de voiries secteur Rue Aimé Pupin, Grenoble. Déviation via l'arrêt provisoire Lucien Andrieux situé au 20 Rue Lucien Andrieux. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C3 ÉCHIROLLES Centre du graphisme / GRENOBLE Victor Hugo M réso

    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Victor Hugo
