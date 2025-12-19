Perturbation

Jusqu'au 28/02/2026 - M réso

La ligne C3 est déviée en direction de Victor Hugo entre les arrêts Edmond Esmonin et Vigny en raison d'une fermeture de voiries secteur Rue Aimé Pupin, Grenoble. Déviation via l'arrêt provisoire Lucien Andrieux situé au 20 Rue Lucien Andrieux. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.