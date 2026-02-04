Dans le cadre du PIDA, un tir préventif contre les avalanches sera réalisé le jeudi 5 février à 10h30 sur la RD1091, sur les communes de Bourg-d'Oisans et Livet-et-Gavet au niveau de la Combe de La Torche.

En raison de cette intervention, la route sera totalement fermée à la circulation. La fermeture de la route départementale pourra être prolongée en cas d'imprévu. Aucun itinéraire de déviation ne pourra être mis en place durant cette période.