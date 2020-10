Jusqu'au 15/11/2020.

Le gouvernement a annoncé le 28 octobre dernier le maintien de l'offre de transports en commun pour permettre aux personnes de se rendre à leur travail, lorsqu'elles sont dans l'impossibilité de télétravailler, ou répondre à des besoins impérieux et aux élèves de rejoindre leurs établissements, en veillant à l'application des mesures sanitaires.

Aussi, l'offre Transisère est inchangée.

Les transports scolaires seront organisés lundi 02 novembre matin dans les conditions habituelles. Les élèves seront déposés lundi matin dans leurs établissements scolaires aux horaires d'ouverture habituels.

Le port du masque reste obligatoire pour les usagers de plus de 11 ans et est recommandé pour les élèves de plus de 6 ans.