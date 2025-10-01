Infos transport en commun : Information voyageurs – Mouvement social national du jeudi 2 octobre 2025
Mouvement social
Information voyageurs – Mouvement social national du jeudi 2 octobre 2025
En raison d’un mouvement social national interprofessionnel, des perturbations importantes sont à prévoir sur plusieurs réseaux de transport en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment TER AURA et M’RÉSO.
Concernant les réseaux Ruban, L’va, cars Région Isère :
À ce stade, aucune perturbation n’est annoncée.
Les services devraient être assurés normalement.
La situation peut toutefois évoluer. Nous vous invitons à consulter régulièrement :
➡ https://www.itinisere.fr/fr/infos-transport-en-commun/17/Disruption
Circulation routière :
Un risque de blocages sur les principaux axes est également possible. Pour vos déplacements, nous vous conseillons de vérifier l’état du trafic en temps réel sur Itinisère
➡ https://www.itinisere.fr/fr/infos-route/140/TrafficInfo
Merci de votre compréhension.