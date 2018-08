itinisère - Du 27/08/2018 au 31/03/2019

Travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire

sur l’actuel carrefour RD592 / RD82C – Commune d’Aoste

Le Département de l’Isère engage des travaux pour la réalisation du contournement d’Aoste (contournement par l’Ouest).

La phase 1 de ces travaux comprend la réalisation d’un carrefour giratoire en lieu et place de l’actuel carrefour RD592 / RD82C, impliquant la fermeture de la RD82C sur la commune d’Aoste (route de Pont de Beauvoisin).

La RD82C est fermée du lundi 27 août 2018 à 7h30 jusqu’à fin mars 2019, 24h/24 et 7j/7.



Mise en place d’une déviation par les RD82N et RD592 via Romagnieu, Chimilin et Aoste.