itinisère - Jusqu'au 03/06/2019.

FLASH SPECIAL

FERMETURE DE LA RD35

EXERCICE DE SECURITE

le lundi 3 juin 2019 de 19h00 à 22h00

En raison d’un exercice de sécurité, le tunnel des Ecouges sur la route départementale 35 sera fermé dans les deux sens de circulation le lundi 03 juin 2019 de 19h00 à 22h00.

A cette dat, sera ré-ouverte à Choranche, contrairement à ce qui a été annoncé par mail le mardi 28 mai. La déviation ne passera donc pas par la RD 518 les Grands Goulets dans la Drôme.

Pour tous les véhicules, une déviation sera mise en place dans les 2 sens de circulation par les RD 35, RD 531, RD 518, RD 71, RD 1532 et RD 35 via Pont en Royans et St Just de Claix :

Pour les usagers entre La-Balme-de-Rencurel et St-Gervais dans les 2 sens de circulation :

- Déviation par les routes départementales RD 531 et RD 1532 via Pont en Royans et St Just de Claix.