itinisère - Jusqu'au 03/06/2019.

FLASH SPECIAL

FERMETURE DE LA RD35

EXERCICE DE SECURITE

le lundi 3 juin 2019 de 19h00 à 22h00

En raison d’un exercice de sécurité, le tunnel des Ecouges (commune de Rovon) sur la RD 35 sera fermé dans les deux sens de circulation le lundi 03 juin 2019 de 19h00 à 22h00.

A la date du lundi 3 juin 2019, la ré-ouverture de la RD 531, coupée à Choranche entre LaBalme-de-Rencurel et Choranche, n’est pas prévue.

Déviations de la RD 35 fermée au tunnel des Ecouges ET de la RD 531 fermée à Choranche dans les deux sens de circulation :

Pour les véhicules de hauteur inférieure à 3,50 m :

Sens St-Just-de-Claix (vallée de l’Isère) vers Villard-de-Lans et sens St Gervais vers La-Balme-deRencurel (dans les 2 sens) :

-par les RD 1532 (Auberives-en-Royans), RD 518 (Pont-en-Royans), RD 103A et RD 103 jusqu'au carrefour RD 103 / RD 531 au pont de la Goule Noire (limite Drôme - Isère), via les Grands Goulets et St-Jullien-enVercors (Drôme).

Pour les tous les véhicules de hauteur supérieure à 3,50 m (quel que soit leur tonnage):

Sens St-Just-de-Claix (vallée de l’Isère) et désirant se rendre à Villard-de-Lans (dans les 2 sens) :

-par les RD 1532 et RD 531, via St-Romans, Izeron, Sassenage et Lans-en-Vercor