Jusqu'au 28/08/2020.

FERMETURE de la RD18

Commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil

du 6 juillet 2020 au 128 août 2020

Depuis le lundi 29 juin 2020, le Département de l’Isère engage des travaux d’entretien d’ouvrages d’art et de sécurisation des chaussées sur la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil.

Ces travaux consistent en une réparation et en un élargissement de l’ouvrage et de la chaussée, ainsi qu’une création de cheminements piétons hors chaussée.

Il est prévu de fermer la RD 18 à toute circulation au Sud-Est du lieu-dit « Le Lichoud » (commune de St-Marcel-Bel-Accueil) du lundi 6 juillet à 07h30 au vendredi 28 août à 17h00, 24h/24 et 7j/7.

Une déviation sera mise en place pour tous les les usagers, dans les 2 sens de circulation, par les RD 208, RD 208A et RD522 via l’Isle d’Abeau et Bourgoin-Jallieu.