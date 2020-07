Jusqu'au 31/07/2020.

FERMETURE DE LA RD 36

Commune de Saint-Just-Chaleyssin

du 6 au 31 juillet 2020

Depuis le 15 juin 2020, le Département de l’Isère engage des travaux de réparation d’ouvrages d’art sur la commune de Saint-Just-Chaleyssin.

Il est prévu de fermer la RD 36 à toute circulation au lieu-dit « Croix Mayet » (commune de Saint-Just-Chaleyssin) du lundi 6 juillet à 07h30 au vendredi 31 juillet 2020 à 17h00, 24h/24 et 7j/7.

Une déviation sera mise en place pour tous les les véhicules :

-Sens Diémoz-Luzinay (Est vers Ouest) : -Par les RD 36, carrefour giratoire RD75 / RD36 / RD53 (carrefour Lafayette), RD 75 (D75 sur une distance de 80 ml), RD 36A et RD36 via St-Georges d’Espéranche, Valencin et St-JustChaleyssin.

-Sens Luzinay-Diémoz (Ouest vers Est) : Par les RD 36, RD 36B, RD75, carrefour giratoire RD75 / RD36 / RD53 (carrefour Lafayette) et RD 36, via Saint-Just-Chaleyssin, Luzinay, Septème, Oytier-Saint-Oblas, St-Georges-d’Espéranche, valencin et St-Just-Chaleyssin.