itinisère - Jusqu'au 15/03/2019.

FLASH SPECIAL

Fermeture RD41-Travaux

commune de Villeneuve-de-Marc

Pour cause de travaux, la RD 41 à Villeneuve-de-Marc sera fermée dans les 2 sens de circulation, 24h/24 du lundi 11 mars matin à 08h00 au vendredi 15 mars 2018 à 17h00.

Un itinéraire conseillé de déviation (2 sens) est mis en place pour tous les véhicules par les RD 41, RD 41D, RD 41F, RD 518D et RD 41G via Villeneuve-de-Marc et Saint-Jean-de-Bournay.