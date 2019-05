itinisère - Jusqu'au 29/05/2019.

FLASH SPECIAL

Pour cause de travaux de voirie sur la D518 sur la commune de Diémoz, cet axe est fermé à toute circulation 24h/24 et 7j/7 côté Nord du village, entre le carrefour D518 / D36 (lieu-dit « Ferme des 4 Routes »), et le carrefour D518 / D75 (lieu-dit « L’Alouette »), jusqu’au 29 mai 2019 à 17h00.

Déviation pour tous véhicules autorisés dans les 2 sens de circulation : Côté Ouest par les D36 et D75 via Diémoz.