Jusqu'au 26/07/2019. - itinisère

FLASH SPECIAL



FERMETURE de la D 1085

sur les communes de Moirans et Charnècles dans le sens Lyon vers Grenoble

Le Département de l’Isère effectue des travaux de réfection de chaussée sur la D 1085 sur les communes de Moirans et Charnècles.



Il est prévu de fermer la D 1085 dans le sens Charnècles vers Moirans (Lyon vers Grenoble) toutes les nuits du lundi soir au vendredi matin (jours ouvrés) sur le créneau 19h30.

- 05h30 entre le lundi 08 juillet soir et le vendredi 26 juillet matin.



Déviations pour tous véhicules :

-Sens Charnècles vers Moirans (Lyon vers Grenoble) : par les RD 12C et RD 1092 jusqu’à l’échangeur RD 1092 / RD 1085 puis RD 1085, via Charnècles et Moirans.



La circulation dans le sens Moirans vers Charnècles est maintenue mais sera perturbée uniquement les nuits des jours ouvrés sur le créneau 19h30 - 05h30 entre le lundi 08 juillet soir et le vendredi 26 juillet matin. En effet les usagers (tous véhicules) devront emprunter une déviation très locale par l’échangeur RD 1085 / RD 592 / RD 1092 (côté Nord) et rejoindre la RD 1085 au droit du chantier sur une voie déportée.