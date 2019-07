Jusqu'au 09/07/2019. - itinisère

Fermeture de la RD 1006 Nuit du 08 au 09 juillet 2019

à Vaulx-Milieu

Pour cause de travaux, il est prévu de fermer à la circulation la D1006 sur la commune de Vaulx-Milieu : la nuit du lundi 08 au mardi 09 juillet 2019 de 21h à 5h00 entre les carrefours giratoires des Guinguettes et de Belmont.



Une déviation sera mise en place dans les deux sens de circulation par les voies : Route de Vienne, rue de la gare, rue de la commanderie du temple et rue de Montjeard.



Les éventuels convois de transports exceptionnels seront stockés sur deux zones existantes, signalées par des panneaux spécifiques en amont de la zone de travaux.





En cas de conditions météo défavorables, la fermeture de la RD 1006 sera reportée à une date ultérieure.