Jusqu'au 05/06/2022.

EPREUVE SPORTIVE

« ALPES GRESIVAUDAN CLASSIC 2022 »

Dimanche 5 juin 2022

Dimanche 5 juin 2022 : St Hilaire du Touvet au plateau des Petites Roches (Isère) => Le Pleynet Les Sept Laux (Isère) – 119,8 Km

Cette classique organisée en partenariat avec la communauté de communes du Grésivaudan sera ancrée dans son territoire, et empruntera à la fois le parc régional de Chartreuse, mais aussi le massif de Belledonne. Elle nécessitera la traversée de la vallée reliant ces massifs, ou une attention particulière sera apportée à la sécurisation des communes concernées.



Le départ fictif sera donné à St Hilaire du Touvet (commune du Plateau des Petites Roches).

Le départ réel sera prévu quant à lui à proximité de St Bernard du Touvet (commune du Plateau des Petites Roches).



Le tracé initial empruntera la route des petites roches (RD 30C) avant de rejoindre la vallée au Touvet puis la Terrasse en direction de Crolles et St Nazaire les Eymes.

La traversée de la vallée s’effectuera via les routes départementales RD 30 et RD 165 pour rejoindre les communes du Versoud et Villard Bonnot.

La deuxième partie du parcours empruntera la route des balcons de Belledonne (RD 525A) via les cols des Mouilles, puis des Ayes et du Barioz avant de plonger sur la commune d’Allevard les Bains et retrouver la route de la station de ski du Pleynet terme de cette épreuve.



Les coureurs bénéficieront de l’usage exclusif temporaire de la chaussée. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine.

Les axes empruntés seront fermés environ 15 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 5 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'ITINERAIRE EST FERME DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION. Il n’y a pas de caravane publicitaire. Dans certaines intersections, une traversée de l’itinéraire pourra être assurée sous la responsabilité des forces de l’ordre.

* * *

Le parcours 2022 de l’Alpes Grésivaudan Classic – 1 ère édition

Coupures de routes :

Les routes départementales suivantes seront fermées à la circulation :

Pour plus d’informations sur cette manifestation sportive :

www.alpes-gresivaudan-classic.com

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

* * *

IMPACT SUR LE RESEAU CARS REGION

L’itinéraire de course étant emprunté par les lignes de transports en commun Cars Région, ces lignes seront donc perturbées. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/

* * *

Pour plus d’informations sur les conditions de circulation, nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le département de l’Isère :

www.itinisere.fr