Du 05/07/2022 au 05/07/2022

FLASH SPECIAL

ROUTES RESERVEES AUX CYCLISTES EN OISANS

« Echappées Iséroises & Oisans Col Series »

COLS CROIX DE FER et GLANDON

Mardi 5 Juillet 2022

Le Rivier d’Allemond => Cols de la Croix de Fer et du Glandon

(parcours de 18 Km)

RD 526 en Isère, D926 et D927 en Savoie fermées

Des routes départementales, en Isère et en Savoie, sont fermées aux véhicules à moteur à certaines dates pendant l’été 2022 afin de réserver l’usage de la chaussée aux cyclistes.

Dans ce cadre, le mardi 5 juillet 2022 de 9h00 à 12h00 les RD suivantes seront fermées à tous les véhicules à moteur dans les 2 sens de circulation :

- la RD 526 entre la sortie du hameau du Rivier d’Allemond (10 Km après la commune d’Allemond) et la limite du département de l’Isère.

- la RD 926 en Savoie entre la limite du département de l’Isère et St-Sorlin d’Arves, jusqu’au col de la Croix de Fer.

- la RD 927 en Savoie entre le carrefour RD 926 / RD 927 (proche du col du Glandon) et StColomban-des-Villards, via le col du Glandon.

Les cols seront également réservés aux cyclistes côté Savoie de 9h à 12h depuis la sortie du village de St Colomban des Villards (dernière intersection avant le col du Glandon) et depuis la sortie du village de St Sorlin d’Arves jusqu’aux cols.