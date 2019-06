itinisère - Jusqu'au 26/07/2019.

FLASH SPECIAL

Travaux de sécurisation de la D33 sur les communes de Morestel et Vézéronce-Curtin.

Pour cause de travaux de sécurisation de la D33 sur les communes de Morestel et Vézeronce-Curtin, il est prévu de fermer cet axe à la circulation 24h/24 et 7j/7 jusqu’au vendredi 26 juillet 2019 : côté Est de Morestel entre le carrefour D33 / D60A et une voie communale de la Zone Industrielle.

Déviation dans les 2 sens de circulation pour tous les véhicules : par les D60A, D33A et D33 via Morestel, St-Victor-de-Morestel, Le Bouchage et Vézeronce-Curtin.