Jusqu'au 11/06/2022.

EPREUVE SPORTIVE

«74ème CRITERIUM DU DAUPHINE »

SAMEDI 11 JUIN 2022

Le Département de l'Isère est concerné par les étapes suivantes :

Samedi 11 juin 2022 : Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) => Vaujany (Isère) – 134,8 Km – 7 ème étape

Pour cette étape les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés environ 45 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 10 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'ITINERAIRE EST FERME DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION. Il n’y a pas de caravane publicitaire. Dans certaines intersections, une traversée de l’itinéraire pourra être assurée sous la responsabilité des forces de l’ordre.

* * *

Entre Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) et Vaujany (Isère) ainsi qu’une transition par la Savoie, le peloton empruntera pendant la quasi-totalité de la courte journée, une partie du parcours de la 12e étape du prochain Tour de France, avec les ascensions au col du Galibier puis au col de la Croix-de-Fer (RD926), avant de se hisser dans la station iséroise Vaujany entre 16h40 et 17h15.

L’accès à Vaujany et au massif de l’Oisans sera perturbé durant l’après-midi jusqu’à 17h30.

Coupures de routes :

Les routes départementales suivantes seront fermées à la circulation :

Itinéraire de course et heure probable de passage des coureurs :

Départ réel : dans les Hautes Alpes (05) à Saint Chaffrey à 13h05

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

* * *

IMPACT SUR LE RESEAU CARS REGION

L’itinéraire de course étant emprunté par les lignes de transports en commun Cars Région, ces lignes seront donc perturbées. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/

* * *

Pour plus d’informations sur les conditions de circulation, nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le département de l’Isère :

www.itinisere.fr

Pour consulter les parcours détaillés et fiches horaires de chacune des étapes, vous pouvez consulter le site internet de l’organisateur sur :

www.criterium-du-dauphine.fr