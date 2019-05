itinisère - Jusqu'au 18/05/2019.

FLASH SPECIAL

EPREUVE SPORTIVE AUTOMOBILE

37ème Rallye régional automobile de la Matheysine

Samedi 18 mai 2019 et 8ème rallye régional V.H.C. (vendredi 17 mai 2019) sur les communes de La Salle en Beaumont, Saint Laurent en Beaumont, Saint Michel en Beaumont, Sainte Luce, Les Côtes de Corps, La Motte St Martin et Marcieu

La 37ème édition du Rallye régional automobile de la Matheysine (environ 150 véhicules – parcours de 186 Km) empruntera les routes du sud Isère le samedi 18 mai 2019 pour des Epreuves Spéciales (4 épreuves d’une longueur de 40 Km) qui se dérouleront sur les routes départementales 212, 116, et 116B sur les communes de La Salle en Beaumont, Saint Laurent en Beaumont, Saint Michel en Beaumont, Sainte Luce, Les Côtes de Corps, La Motte St Martin et Marcieu (pour épreuves chronométrées) et Susville (parc fermé).

A cette occasion, les routes départementales listées ci-après seront fermées dans les deux sens de circulation.

Fermeture de la RD212 de 7h00 à 17h00 :

ES n°1 - 3 - Le Beaumont (2 passages - parcours de 12 Km) sur les communes de La-Salle-en-Beaumont, Saint Michel en Beaumont Sainte Luce jusqu’à Les Côtes de Corps.

Fermeture de la RD116 de 8h30 à 18h30 :

ES n°2 - 4 (2 passages – parcours de 8 Km) – Rouac / Le Vivier – de Marcieu à La-Motte-St-Martin : Départ Les Arnauds – Arrivée Les Raux.

Fermeture de la RD116B de 8h30 à 18h30 :

ES n°2 - 4 (2 passages – parcours de 8 Km) – Rouac / Le Vivier – de Marcieu à La-Motte-St-Martin : Départ Les Arnauds – Arrivée Les Raux.

Le stationnement bilatéral des véhicules sur l'accotement est interdit en permanence le samedi 18 mai 2019.

Toutefois, si les circonstances l’exigent, la coupure ou le rétablissement de la circulation seront laissés à l’initiative des services de Gendarmerie, suivant la configuration des évènements.

La plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route dans le secteur.