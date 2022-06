Du 01/07/2022 au 02/07/2022

FLASH SPECIAL

« 34 ème Rallye National de St Marcellin »

du vendredi 1er au samedi 02 juillet 2022

La 34 ème édition du Rallye National de St Marcellin (environ 160 participants) traversera le département de l’Isère sur les territoires du Sud-Grésivaudan et de Bièvre-Valloire. Elle empruntera les routes départementales RD71, RD71C, RD155, RD20, RD27A et RD154, le vendredi 1er et le samedi 02 juillet 2022. Les communes concernées par le passage de ce rallye automobile sont : Varacieux, Roybon, Murinais, Bessins, Saint-Appolinard, SaintAntoine-l’Abbaye, Quincieu, Serre-Nerpol, Plan et La Forterresse.

Pour permettre le bon déroulement de l’épreuve sportive et pour assurer la sécurité des usagers, des organisateurs de l’épreuve, des personnels sur l’itinéraire de la course, et des concurrents, les routes départementales suivantes seront coupées à la circulation dans les deux sens (y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons) :

• Du vendredi 1 er juillet 2022 de 19h au samedi 2 juillet 2022 à 1h30

o RD71 (Varacieux, Roybon et Murinais)

o RD71C (Murinais)

o RD155 (Roybon et Varacieux)

Une déviation sera mise en place et empruntera la RD518 (Saint-Vérand et Varacieux).

• Du samedi 2 juillet 2022 de 6h à minuit

o RD71 (Varacieux, Roybon et Murinais)

o RD71C (Murinais)

o RD155 (Roybon et Varacieux)

o RD20 (Roybon, Bessins et Saint-Appolinard)

o RD27A (Roybon et Saint Antoine l’Abbaye)

o RD154 (Quincieu, Serre-Nerpol, La Forteresse et Plan)

Une déviation sera mise en place et empruntera les routes départementales suivantes : RD518, RD22, RD154 et RD519 (Serre-Nerpol, Saint-Geoirs, Saint-Etienne-de-SaintGeoirs, Chasselay et Brion).

Aucun Stationnement le long du parcours n’est autorisé.

Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par l’organisateur, suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les avancements d’horaires de fermeture de chaussées et les retards de réouverture, par rapport aux horaires respectifs, quand la situation le permet.