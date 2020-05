Afin de faciliter l'achat du titre unité aux clients RUBAN, la vente de ce titre est désormais possible : > dans les Points relais RUBAN Retrouvez la liste ici https://www.rubantransport.com/nos-points-de-ventes > sur la boutique en ligne RUBAN https://www.rubantransport.com/se-renseigner-acheter/boutique-en-ligne



Les agences de Bourgoin-Jallieu et de Villefontaine pourront également les vendre.



Si vous ne disposez pas d'une carte OùRA!, vous pouvez l'acheter sur www.oura.com.





Des supports OuRA! seront disponibles auprès des Points Relais Ruban.

Attention : pensez à valider votre titre en montant dans le véhicule !

La validation demeure obligatoire.



A ce jour, la vente de titre à bord des véhicules est suspendue.



