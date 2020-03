Dans le cadre de la mise en place de mesures pour limiter la propagation du Coronavirus-COVID19, le fonctionnement du réseau RUBAN continue à s'adapter.

Fonctionnement réduit de la ligne B

+ arrêt de la ligne H

à partir de lundi 25 mars et jusqu'à nouvel ordre

En pratique :

Les horaires de la ligne évoluent. Les horaires des lignes et sont modifiés. Retrouvez les sur le site www.rubantransport.com. Les lignes fonctionnent en période VACANCES SCOLAIRES Les lignes et ne circulent pas Pour les réservations pour le service et conformément aux mesures gouvernementales, il est désormais indispensable que chaque client soit accompagné. Le transport de cet accompagnant est gratuit. Pas de changement sur les lignes



Toutes les lignes à vocation scolaire sont annulées : Allende, Aubry, Cassin-Delorme, Externat Sainte-Marie / Vinci, Mozas, Ecole Pré-Bénit, Pré-Bénit-Victor-Hugo, Veil-Rostand, Champoulant 1 à 6, BJA01, BJA02, DEL01, PCRAA, PEPAA, PSAVA, VER04, NIV01, Primaires Satolas, 1021, 1131, 1141, 1390, 2091. Le nettoyage à bord des véhicules du réseau RUBAN a été renforcé en particulier sur les barres de maintien.



Par ailleurs, lors de vos déplacements, nous vous remercions de respecter les gestes de protection diffusés par le Ministère de la Santé.

Enfin, nous vous invitons à privilégier les rechargements de vos titres de transport via la boutique en ligne RUBAN ou sur les bornes de rechargement.



Toute évolution de la situation sera indiquée sur www.rubantransport.com et sur les supports de communication habituels.