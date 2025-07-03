itinisère

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Date d'impression : 03/07/2025

Infos transport en commun : Fin du pic pollution bassin lyonnais / nord Isère

Perturbation météo

- Cars Région

Suite à la levée de la procédure d'alerte de niveau 1 sur le bassin d'air Lyonnais nord-Isère, dès ce jeudi 3 juillet, retour à la tarification normale sur le réseau cars Région en Isère.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / VENISSIEUX
    vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE

  • Car T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL

  • Car T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)

  • Car T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS

  • Car T23 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Cars Région

    vers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
    vers ARANDON PASSINS / MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU

  • Car T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS

  • Car T21 BOUVESSE-LA BALME-PONT DE CHERUY Cars Région

    vers PONT DE CHERUY
    vers BOUVESSE QUIRIEU / VERTRIEU

  • Car T12 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
    vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN

  • Car T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU

  • Car T18 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers DOLOMIEU / MONTCARRA

  • Car T30 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers GRAND LEMPS (LE)

  • Car T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
    vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T31 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE

  • Car T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
    vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU

  • Car T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

  • Car X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / L ISLE D ABEAU
    vers PONT DE CHERUY

  • Car T16 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers ST QUENTIN FALLAVIER / VILLEFONTAINE
    vers CHAMAGNIEU / PONT DE CHERUY

  • Car T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / L ISLE D ABEAU / NIVOLAS VERMELLE
    vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY

  • Car X04 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers CREMIEU

  • Car T22 MORESTEL-CREMIEU Cars Région

    vers CREMIEU / VILLEMOIRIEU
    vers MORESTEL

  • Car T33 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers ARTAS / FOUR / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

  • Car T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers ROCHE / VALENCIN

  • Car T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE

  • Car T63 ROYBON-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    vers ROYBON / SAINT ANTOINE L'ABBAYE

  • Car T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
    vers SAINT MARCELLIN

  • Car T61 PONT EN ROYANS-ST ROMANS-ST MARCELLIN Cars Région

    vers PONT EN ROYANS / SAINT JUST DE CLAIX / SAINT MARCELLIN
    vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS

  • Car T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
    vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

  • Car T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Région

    vers CHARNECLES / COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS

  • Car T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
    vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T24 AOSTE-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN
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