Jusqu'au 20/09/2019. - itinisère

FLASH SPECIAL

RD1091- TRAVAUX au TUNNEL des Ardoisières

(Communes de La Grave et Vilar d’Arène – Hautes-Alpes)

FERMETURE DE LA RD1091

pendant 4 nuits par semaine les jours ouvrés, de 22h00 à 06h00

du lundi 09 à 22h au vendredi 20 septembre 2019 à 06h

Le Département des Hautes-Alpes effectue des travaux dans le tunnel des Ardoisières sur les communes de La Grave et Vilar d’Arène.

Dans le cadre de ces travaux, il est nécessaire de fermer totalement la circulation sur la RD 1091 durant 4 nuits par semaine du lundi soir au vendredi matin (entre 22h00 et 6h00) au droit du tunnel des Ardoisières :

> du lundi 09 septembre à 22h au vendredi 20 septembre 2019 à 06h.

La RD 1091 sera donc prévue ouverte en continu du vendredi 13 à 06h00 au lundi 16 septembre 2019 à 22h00.

Déviations :

Sens Grenoble vers Briançon :

Déviation depuis Vizille par la route nationale RN85 via La Mure, le col Bayard et Gap (sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service, interdiction valable depuis la limite Isère / Hautes-Alpes jusqu’à Gap), puis la RN94 en direction de Briançon. Les nuits de fermeture, depuis Pont-de-Claix et Vizille, il est conseillé aux usagers de ne plus suivre cette déviation au-delà de 03h30 du matin (le temps de parcours serait trop long en empruntant la déviation par Gap). Ils seront alors invités à patienter devant le chantier en attendant la ré-ouverture de la RD 1091.

Sens Briançon vers Grenoble :

Déviation depuis Briançon par Gap et la RN85 via le col Bayard (sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service, interdiction valable depuis Gap jusqu’à la limite Isère / Hautes-Alpes), et La Mure jusqu’à Vizille(descente de Laffrey)sauf pour les PL de PTAC supérieur à 7,5T et autocars non autorisés qui devront emprunter, à La Mure, la RD529 via St Georges de Commiers.

RD1091 - TRAVAUX DE MAINTENANCE

au TUNNEL des COMMERES (OISANS)

(Commune de Les Deux Alpes - Isère)

du 02 septembre au 20 décembre 2019 maximum

A partir du lundi 02/09/2019, le Département de l’Isère engage des travaux de sécurisation du tunnel des Commères sur la RD 1091 (commune de Les Deux Alpes).

Ces travaux impliquent des restrictions de circulation prévues jusqu’au 6 décembre 2019, délai pouvant être repoussé à la date du 20 décembre en cas de conditions défavorables (météo, aléas,…).

Les mesures d’exploitation sont les suivantes :

> Alternats de circulation sur différentes périodes :

- en continu du lundi 2 septembre à 09h00 au vendredi 6 septembre à 17h00 ;

- en continu du lundi 9 septembre à 09h00 au vendredi 11 octobre à 17h00 ;

- en continu toutes les périodes de jours ouvrés (du lundi au vendredi) du lundi 14 octobre (à 09h00) au vendredi 29 novembre (à 17h00).

> Fermetures de nuit (21h à 6h) :

- du lundi 2 décembre soir (à 21h00) au vendredi 6 décembre au matin (à 06h00), avec déviations dans les 2 sens prévues par la RN 85 via Gap si les conditions de circulation hivernale le permettent.

IMPACT Transports en Commun : La circulation des cars des lignes régulières (Transisère 3030, LER35, lignes scolaires) sera assurée normalement durant tous les travaux.