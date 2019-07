Perturbation

Du 05/07/2019 au 05/07/2019 - TAG

En raison de la coupure de la route de Venon, les départs normalement assurés par la ligne G70 sont annulés vendredi 5 juillet . Les départs de Venon le Chapon de 07h20 et 08h20, en direction de Gières Gare Universités et les départs de Gières Gare - Universités de 15h45, 16h45 et 17h45 en direction de Venon Le Chapon ne sont pas assurés.