Jusqu'au 20/09/2019.

FLASH SPECIAL



GORGES DE LA BOURNE

Fermeture de la RD531 à Choranche et Rencurel

du lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre 2019

Suite à une visite d’inspection de ses ouvrages, le Département de l’Isère réalise des travaux de réparation d’un écran de protection contre les chutes de blocs sur la RD531 sur la commune de Choranche à 500 mètres à l’Est du carrefour RD 531 / RD 531A (carrefour d’accès aux grottes de Choranche) dans les gorges de la Bourne.

Il est prévu de fermer la RD 531 dans les gorges de la Bourne sur le tronçon situé entre le carrefour RD 531 / RD 35 (commune de Rencurel, lieu-dit La Balme de Rencurel) et le carrefour RD 531 / RD 531A (commune de Choranche – accès aux grottes de Choranche) :

- Du lundi 16 septembre à 8h30 jusqu’au mardi 17 septembre 2019 à 17h30.

- Et en journée de 8h30 à 17h30 les mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 septembre 2019.

Les grottes de Choranche restent accessibles depuis Pont-en-Royans.

DEVIATIONS :

- Déviation dans les 2 sens pour les tous les véhicules de hauteur inférieure à 3,50 m :

Par les RD 518 (route des Grands Goulets dans le département de la Drôme), RD 103A et RD 103 jusqu'au carrefour RD 103 / RD 531 au pont de la Goule Noire (limite Drôme - Isère), via les Grands Goulets et St-Jullien-en-Vercors (Drôme), dans les 2 sens de circulation.

- Déviation dans les 2 sens pour les tous les véhicules de hauteur supérieure à 3,50 m (quel que soit leur tonnage) :

Par les RD 1532 et RD 518, via Sassenage, Izeron, St-Romans et Pont-en-Royans.