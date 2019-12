Jusqu'au 31/12/2019.

En raison des mauvaises conditions météorologiques, le col du Lautaret est fermé à la circulation.

Déviation entre Grenoble et Briançon par la RN85 via La Mure et Gap.

Pour plus d'information consulter le site du département des Hautes-Alpes : http://inforoute.hautes-alpes.fr/www/index.html