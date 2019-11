Jusqu'au 15/11/2019.

En raison des mauvaises conditions météorologiques, le col du Lautaret situé dans les Hautes-Alpes est fermé à la circulation dans les deux sens entre Villar d'Arène et Pont de l'Alpe pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place entre Grenoble et Briançon par la N85 via la Mure et Gap :

Sens Grenoble vers Briançon : déviation depuis Vizille par la N85 via La Mure, le col Bayard puis la RN94 en direction de Briançon.

Sens Briançon vers Grenoble : déviation depuis Briançon par Gap et la N85 via le Col Bayard et La Mure jusqu'à Vizille (descente de Laffrey).

Pour plus d'information consulter le site du département des Hautes-Alpes : http://inforoute.hautes-alpes.fr/www/index.html