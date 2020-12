Jusqu'au 08/12/2020.

FLASH SPECIAL

FERMETURE DE LA RD 30

le mardi 8 décembre 2020 à Tencin 9h00 - 12h00

En raison de prises de mesures sur le pont de Tencin (sur l’Isère), il est prévu de fermer cet axe de part et d’autre de cet ouvrage d’art (communes de Tencin et La Terrasse) le mardi 8 décembre 2020 de 9h à 12h.

Déviation tous véhicules dans les 2 sens de circulation par les RD 1090, RD 29, RD 523 et RD 30 via La Terrasse, Le Touvet, Goncelin et Tencin.