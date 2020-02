Jusqu'au 31/05/2020.

Du jeudi 9 mai 2019 à mai 2020

Pour cause de travaux de voirie sur la D73 sur la commune de La Frette, cet axe est fermé à la circulation 24h/24 et 7j/7 côté Est entre le chemin de la Malterre et le carrefour D73 / D1085.

Une déviation est mise en place dans les 2 sens de circulation : Côté Sud par la voie communale du chemin de la Malterre et la D1085 rejoignant La Frette.