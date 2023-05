Jusqu'au 03/06/2023.

FLASH SPECIAL

EPREUVE SPORTIVE

« CLASSIQUE DES ALPES JUNIORS »

Samedi 3 juin 2023

Samedi 3 juin 2023 : Bourgoin-Jallieu (Isère) => La Bridoire (Savoie) – 130,4 Km

La Classique Des Alpes Junior 2023 est une course cycliste internationale junior qui aura lieu le samedi 3 juin 2023.

Elle traversera en Isère les communes de : Aoste, Bourgoin-Jallieu, Chimilin, Corbelin, Faverges-de-la-Tour, La Bâtie-Montgascon, La Chapelle-de-la-Tour, La Tour-du-Pin, Montcarra, Rochetoirin, Ruy, Saint-Chef, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint-Jean-de-Soudain, Saint-Savin puis le département de la Savoie pour une arriver à La Bridoire.

Les coureurs bénéficieront de l’usage exclusif temporaire de la chaussée. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine.

Les axes empruntés seront fermés environ 15 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 5 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'ITINERAIRE EST FERME DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION. Il n’y a pas de caravane publicitaire. Dans certaines intersections, une traversée de l’itinéraire pourra être assurée sous la responsabilité des forces de l’ordre.

* * *

Pour plus d’informations sur cette manifestation sportive : www.classique-des-alpes.com

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

* * *

IMPACT SUR LE RESEAU CARS REGION

L’itinéraire de course étant emprunté par les lignes de transports en commun Cars Région, ces lignes seront donc perturbées. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/