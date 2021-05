Jusqu'au 23/05/2021.

Alpes Isère Tour 2021 (1ère édition)

Les 19, 20, 21, 22 et 23 mai 2021

La 1ère édition de l’Alpes Isère Tour (ancien Rhône Alpes Isère Tour), manifestation cyclo-sportive traditionnelle sur le secteur Nord Isère empruntera les routes du département de l’Isère pendant 5 jours entre les mercredi 19 et dimanche 23 mai 2021: Cette manifestation partira cette année de Charvieu-Chavagneux où environ 126 participants y sont attendus.

Déroulement de l’épreuve :

Pour ces étapes et sur l’ensemble des itinéraires, les coureurs bénéficieront d’une priorité de passage. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste des forces de l’ordre. Les axes empruntés seront fermés environ 10 à 15 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 5 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'ITINERAIRE EST FERME DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION.

Toutefois, si les circonstances l’exigent, la coupure ou le rétablissement de la circulation seront laissés à l’initiative des services de Gendarmerie, suivant la configuration des évènements.

Il n’y a pas de caravane publicitaire.

Mercredi 19 mai : 1ère étape - Charvieu Chavagneux (38) => Charvieu Chavagneux (38)

La 1ère étape se déroule entre le département du Rhône et celui de l’Isère pour un parcours de 136,4 Km,

Le départ fictif est situé à Charvieu-Chavagneux et prévu à 14h00 (Espace sportif David Douillet - avenue du Collège). La course empruntera ensuite la direction de Pont de Cheruy via les RD24A, RD517 et RD18 pour un départ réel sur la RD55 (commune de Chavanoz) au lieu-dit Les Cinq Chemins. Franchissements d’axes importants : la RD1075 au giratoire à proximité de Montalieu Vercieu et Morestel, ainsi que la RD75 à proximité de Chozeau.

L’étape se termine par un circuit final de 5,3 km à parcourir en 3 fois entre la commune de Charvieu Chavagnieu (en Isère) et la commune voisine de Colombier-Saugnieu (dans le département du Rhône) avec une arrivée finale à Charvieu-Chavagneux entre 17h15 et 17h35.

Jeudi 20 mai : 2ème étape - St Jean De Soudain (38) => La Verpillère (38)

La 2ème étape se déroule dans le département de l’Isère pour un parcours de 167,3 Km.

Le départ fictif, prévu à 12h00, est situé à St Jean de Soudain (route de St Chef) sur la RD54 pour prendre ensuite la direction de La Tour du Pin via les RD1006, RD1 (avenue Alsace Lorraine et Champ de Mars) et rejoindre le départ réel sur la RD17 à la sortie de La Tour du Pin face au Château de Tournin à 12h08.

Franchissements d’axes importants : la RD1006 aux Abrets en Dauphiné, la RD1516 à la Batie Montgascon.

La course franchira la RD1006 au lieu-dit Pévrin à Cessieu avant de traverser la RD1085 à Eclose Badinières pour finir avec le franchissement de la RD522 à proximité de Meyrié en direction de Maubec.

L’étape se termine par un circuit final de 7,2 km à parcourir en 3 fois entre les communes de Villefontaine et La Verpillière avec une arrivée finale à La Verpillière (avenue Général de Gaulle) entre 16h05 et 16h35.

Vendredi 21 mai : 3ème étape - St Exupery (69) => Pusignan

La 3ème étape se déroule dans les départements du Rhône et de l’Isère pour un parcours de 156,9 Km.

Le départ fictif, prévu à 12h00, est situé près de l’aéroport de St Exupéry sur la RD29 pour prendre ensuite la direction du village de St Bonnet de Mure (69) et rejoindre le départ réel sur la RD17 à 12h15.

Difficultés particulières : la traversée de Toussieu et la coupure de la RD318 ainsi que la RD149, la RD41 à Vienne, la RD75C et le franchissement de la RD502 au lieu-dit la Détourbe à Moidieu, la traversée de la commune d’Heyrieux, le franchissement de la RD1006 à St Quentin Fallavier, et la RD517 entre les communes de Janneyrias et Villette d’Anthon.

L’étape se termine sur la commune de Pusignan (69) via la route de Jonage et un circuit final de 5,9 Km à parcourir en 3 fois sur cette même commune entre 15h45 et 16h10.

Samedi 22 mai : 4ème étape - Les Roches de Condrieu => St Maurice l'Exil

La 4ème étape se déroule dans le département de l’Isère pour un parcours de 174 Km.

Le départ fictif, prévu à 11h30, est situé aux Roches de Condrieu sur la RD4 pour prendre ensuite la direction de St Clair du Rhône via la RD4 et rejoindre le départ réel à St Prim au lieu-dit Glay sur la RD37 à 11h44.

Difficultés particulières : la traversée de la RN7, la RD518 près de La Côte St André, la RD73 près de Beaurepaire, la traversée de la RN7 au retour sur St Maurice l’Exil à la sortie de la commune d’Auberives sur Vareze pour rejoindre la commune de Clonas sur Vareze.

L’étape se termine sur la commune de St Maurice l’Exil avec un circuit final de 9,8 Km (une seule boucle) sur entre 15h50 et 16h20.

Dimanche 23 mai : 5ème étape Pressins => Crolles

La 5ème et dernière étape se déroule dans le département de l’Isère pour un parcours de 141,4 Km.

Cette étape de la 1ère édition de l’Alpes Isere Tour traversera pour la première fois le parc régional de Chartreuse et la vallée du Grésivaudan.

Le départ fictif, prévu à 11h30, est situé à Pressins (route du village) pour prendre ensuite la direction de Pont de Beauvoisin via la RD82H et rejoindre le départ réel sur la RD82H à 11h40.

Difficultés particulières : la traversée de la RD1006 à Pont de Beauvoisin, et la RD1090 à Crolles.

L’étape se termine sur la commune de Crolles (rue Léo Lagrange) avec une boucle finale de 28 Km entre 15h45 et 16h25.

Afin de faciliter le passage des coureurs et de garantir la sécurité des coureurs, des usagers de la route et des riverains, certaines dispositions seront mises en œuvre. Un nombre important de signaleurs seront placés aux endroits les plus stratégiques du parcours.

En fonction des disponibilités des unités de brigades compétentes, la gendarmerie mettra en place une surveillance de l’épreuve.

Sur tout l’itinéraire de course, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route dans le secteur.

Pour consulter les parcours détaillés et fiches horaires de chacune des étapes, vous pouvez consulter le site internet de l’organisateur sur : https://alpesiseretour.com//

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

En raison du passage des étapes de l’Alpes Isere Tour, les lignes circulant sur les itinéraires concernés seront perturbées. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.transisere.fr

Pour plus d’informations sur les conditions de circulation, nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le département de l’Isère : www.itinisere.fr