Jusqu'au 11/03/2021.

EPREUVE SPORTIVE

«79ème PARIS - NICE»

JEUDI 11 MARS 2021

Le Département de l'Isère est concerné par l’étape suivante :

Jeudi 11 mars 2021 : Vienne (Isère) => Bollène (Vaucluse) – 200 Kms – 5ème étape En Isère : entre Vienne et Sablons

Pour cette étape et sur l’ensemble des itinéraires successifs, les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés environ 45 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 10 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'ITINERAIRE EST FERME DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION.

Il n’y a pas de caravane publicitaire.

* * *

Jeudi 11 mars 2021, depuis Vienne dans le département de l’Isère, les coureurs prendront le départ à 11h00 de la 5ème étape de Paris – Nice pour rejoindre Bollène dans le département du Vaucluse sur un parcours tracé dans la vallée du Rhône. Les coureurs quitteront le département de l’Isère après avoir franchi le pont de Serrières aux alentours de 11h45 qui leur permettra de rejoindre les routes du département de l’Ardèche

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

En raison du passage du Paris - Nice, les lignes circulant sur les secteurs suivants : Isère Rhodanienne notamment sur les lignes 2180, 2900 et 2990 seront fortement perturbées.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.transisere.fr

.