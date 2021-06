Jusqu'au 20/06/2021.

ÉPREUVE CYCLO SPORTIVE

GNFY LA VAUJANY

Dimanche 20 juin 2021

Le dimanche 20 juin 2021 une épreuve cyclo sportive se déroulera dans l’Oisans tout au long de la journée dès 8h00. L’épreuve est composée de 2 parcours, un parcours long de 103 Km et un parcours court de 55 Km.

Le départ sera donné à Vaujany. Les coureurs se dirigeront vers l’Alpe d’Huez en passant par les communes d’Oz, Allemond, et Villard Reculas. Après une boucle dans la station, les concurrents du petit parcours retournent vers l’arrivée finale à Vaujany par le même chemin, pendant que les concurrents qui empruntent le parcours long poursuivent en direction du col de Sarenne pour rejoindre les communes de Clavans et de Mizoën où ils retrouvent la RD1091 pour rallier Bourg d’Oisans avant la montée vers l’Alpe d’Huez puis un retour vers l’arrivée finale à Vaujany.

Routes départementales empruntées : D43A - D526 – D44C – D44- D44B – D211B – D211 – D211F- D25A –D25 – D1091

Compte tenu du grand nombre de participants, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route sur tout l’itinéraire de course.

Pour plus d’informations sur les conditions de circulations nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le Département : www.itinisere.fr