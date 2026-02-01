Infos transport en commun : Du 23/02 04:30 au 05/07 02:00, Ligne 54 nouveautés sur les lignes Rue de l'Isère
Perturbation
À compter du 23 février, un nouvel arrêt Champaviotte-Vence, situé rue de l’Isère, sera desservi par la ligne 54. Dans l’attente de la fin des travaux, il sera équipé d’un poteau provisoire et ne sera pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ligne(s) concernée(s)
-
54 Saint-Égrève Pont de Vence / Grenoble Oxford M résovers SAINT EGREVE - Pont de Vence / SASSENAGE - Les Engenières
vers GRENOBLE - Oxford