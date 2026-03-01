Perturbation

Du 16/03/2026 au 01/05/2026 - M réso

La station Annie Fratellini-Esplanade n'est pas desservie par la ligne E en raison de l'installation de la Foire des Rameaux et pour des raisons de sécurité. Reportez-vous à la station Casamaures - Village. Merci de votre compréhension. Merci de votre compréhension.