Infos transport en commun : Du 16/03 au 30/04, station Annie Fratellini-Esplanade non desservie (Foire des Rameaux).

Perturbation

Du 16/03/2026 au 01/05/2026 - M réso

La station Annie Fratellini-Esplanade n'est pas desservie par la ligne E en raison de l'installation de la Foire des Rameaux et pour des raisons de sécurité. Reportez-vous à la station Casamaures - Village. Merci de votre compréhension. Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway E Fontanil-Cornillon Palluel / Grenoble Louise Michel M réso

    vers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade - Condorcet
    vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel
