Infos transport en commun : Du 16/03 au 30/04, station Annie Fratellini-Esplanade non desservie (Foire des Rameaux).
Perturbation
La station Annie Fratellini-Esplanade n'est pas desservie par la ligne E en raison de l'installation de la Foire des Rameaux et pour des raisons de sécurité. Reportez-vous à la station Casamaures - Village. Merci de votre compréhension. Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
E Fontanil-Cornillon Palluel / Grenoble Louise Michel M résovers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade - Condorcet
vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel