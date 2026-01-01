Perturbation

Du 15/01/2026 au 01/07/2026 - M réso

En raison d’une forte affluence lors des arrivées dans les établissements scolaires, l’offre de votre ligne évolue afin d’améliorer les correspondances : • Création d’un nouveau départ à 6h58 entre Palluel et Voiron, avec une arrivée à 7h30. • Le départ de 6h15 de Vizille vers Voiron est retardé de 5 minutes afin de mieux desservir le collège de Voreppe. • Le départ de 6h45 de Vizille vers Voiron est avancé de 5 minutes pour la même raison. • En conséquence, le départ de 7h30 de Voiron vers Vizille est retardé de 5 minutes.