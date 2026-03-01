Infos transport en commun : Du 09/03/26 début de service, jusqu'au 30/06/26 fin de service A partir du lundi 9 mars 2026 Modification d'horaires ligne C13 > reso-m.fr/trafic
Perturbation
Afin de mieux répondre aux besoins de nos clients scolaires à Voiron, Voreppe et Vizille, de nouveaux horaires adaptés aux entrées et sorties des établissements scolaires sont mis en place sur la ligne C13. Ce qui change?: Augmentation du nombre de services sur l’ensemble de la ligne, Horaires optimisés le matin, à midi et le soir pour faciliter vos déplacements, Des services renforcés particulièrement sur les branches de Voreppe et Voiron.
Ligne(s) concernée(s)
C13 Vizille Chantefeuille / Voreppe Gare M résovers VOIRON - Voiron Gare Routière Sud / GRENOBLE - Gare Routière
vers VIZILLE - Chantefeuille