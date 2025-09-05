Infos transport en commun : Du 05/09 09:00 au 07/09, Pas de bus 67 entre Les Angonnes et Herbeys Le Bourg (festivités)
Perturbation
La ligne 67 ne circule pas entre les arrêts Les Angonnes et Herbeys Le Bourg en raison de festivités. Reportez-vous au terminus Herbeys Ecole (arrêt provisoire) Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
67 HERBEYS Le Bourg / GRENOBLE Grand’place M’Résovers BRIE ET ANGONNES - Le Chollet / HERBEYS - Herbeys Le Bourg