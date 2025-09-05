Perturbation

Du 05/09/2025 au 08/09/2025 - M’Réso

La ligne 67 ne circule pas entre les arrêts Les Angonnes et Herbeys Le Bourg en raison de festivités. Reportez-vous au terminus Herbeys Ecole (arrêt provisoire) Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.