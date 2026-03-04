Perturbation

Du 04/03/2026 au 06/03/2026 - M réso

La ligne C6 est déviée entre les arrêts Maison des Anciens et Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville en raison de travaux de nuit secteur Rondeau. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.