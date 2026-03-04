itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 04/03/2026

Infos transport en commun : Du 04/03 20:00 au 05/03, ligne C6 déviée entre Maison Anciens et Seyssinet H. Ville (travaux)

Perturbation

Du 04/03/2026 au 06/03/2026 - M réso

La ligne C6 est déviée entre les arrêts Maison des Anciens et Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville en raison de travaux de nuit secteur Rondeau. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C6 Eybens Maisons Neuves / Grenoble Oxford M réso

    vers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Oxford
Voir toutes les infos trafic