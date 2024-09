Perturbation

Jusqu'au 31/12/2024 - TAG

Ligne Sacado n°191. La ligne SACADO 191 est déviée entre les arrêts La Poya et Louis Maisonnat en raison de travaux d'assainissement et de voirie sur l'Avenue Ambroise Croizat à Fontaine. L'arrêt Charles Michels n'est pas desservi. Merci de votre compréhension. Arrêt non desservi: Charles Michels.