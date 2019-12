Perturbation

Jusqu'au 22/12/2019. - TAG

Les Parkings Relais Vallier - Catane, Grand Sablon et Echirolles sont exceptionnellement gardiennés et accessibles dimanches 15 et 22 décembre de 7h à 20h. Les autres Parkings Relais restent accessibles 7 jours sur 7 de 4h30 à 1h30 du matin. Votre ticket ou abonnement vous permet de stationner gratuitement.